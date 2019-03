UCDB Coordenadora e professor do curso de Direito reúnem-se com o presidente do TJMS

Da esquerda para a direita: André Luiz Macena, Elaine Cler e Paschoal Carmello Leandro Foto: UCDB

Nesta quinta-feira (21), a coordenadora do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Dra. Elaine Cler, e o professor supervisor do Núcleo de Práticas Jurídicas (Nuprajur), Me. Luiz André Macena, participaram de uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Paschoal Carmello Leandro.

De acordo com Elaine, o encontro teve o intuito de ampliar a participação dos acadêmicos do 7° semestre de Direito nas audiências do juizado especial de pequenas causas. “Temos muitos alunos que procuram pelo Centro Integrado de Justiça, afim de assistirem as audiências e realizarem a prática do estágio obrigatório, por isso entramos em contato com o TJMS. Foi um meio de estabelecermos um laço e estreitar as regras para que nossos acadêmicos tenham total cobertura e vivenciem a realidade dos advogados e dos juízes que participam das audiências no juizado”, esclareceu.

Segundo a coordenadora, foi acordada na reunião a elaboração de um documento, em abril, para a organização da programação das visitas e dos estágios supervisionados dos acadêmicos no juizado. Mais informações sobre o curso de Direito da Católica, podem ser adquiridas por meio do número (67) 3312-3508.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.