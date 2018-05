Saúde Curso para socorrer pacientes com paradas cardiorrespiratórias é ministrado para acadêmicos de Fisio

Técnicas foram ensinadas pela professora Me. Patrícia Lira Foto: UCDB

Acadêmicos do último semestre do curso de Fisioterapia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participaram, na tarde desta quinta-feira (17), na Clínica-Escola do campus Tamandaré, da capacitação “Suporte Básico de Vida”.

Ministrada pela professora Me. Patrícia Lira, a aula teve como objetivo capacitar os acadêmicos para atuarem tanto em âmbito hospitalar, quanto fora do hospital, diante de situações de emergência com paradas respiratórias e cardiorrespiratórias.

Segundo Patrícia, a capacitação para socorrer crianças e adultos possui simples ações, mas que necessitam de um forte treinamento, já que o principal intuito é salvar vidas. “Esse tipo de curso é de extrema importância para os acadêmicos que, em pouco tempo, já estarão em campo trabalhando. Hoje eles puderam aprender como socorrer as vítimas com as devidas manobras”, pontuou a professora.

