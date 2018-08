UCDB Formandos de 34 cursos presenciais e a distância participaram da Colação de Grau 2018A

Pe. Ricardo Carlos, Reitor da UCDB, realizou a imposição do grau durante a solenidade Foto: UCDB

Na noite de sexta-feira (10), o complexo poliesportivo da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) foi palco para a solenidade de Colação de Grau dos formandos de 34 cursos oferecidos pela Instituição nas modalidades presencial e a distância.



Na data, o Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos ressaltou o importante papel da educação na transformação de realidades e em forma de reconhecimento ao esforço dos formandos os parabenizou. "Esse dia que parecia que nunca ia chegar finalmente chegou! Desejo que a saudade que por hora se desponta, possa ser transformada em emoções, conquistas e realizações. Afinal, já dizia o filósofo e historiador, Ernest Renan: 'o essencial efeito na educação não é a doutrina ensinada, mas o despertar'. Que Dom Bosco sempre os mantenham no caminho de Deus e que Nossa Senhora Auxiliadora proteja e abençoe a todos vocês", concluiu.



Familiares e amigos dos formandos fizeram-se presentes durante a cerimônia, que além do juramento feito por cada profissão, contou com a imposição do grau feita pelo Reitor e também trouxe homenagens aos pais, aos docentes e aos ausentes. Para quem participou da solenidade foi um momento de muita emoção. "Foram quatro anos de dedicação e poder comemorar essa conquista é algo muito bom, ainda mais, com essa festa preparada pela UCDB", comentou o formando de Administração Mateus de Oliveira, de 23 anos.



A mesma alegria tomou conta do coração de Daiana Medeiros França dos Santos, de 24 anos. A formanda concluiu o curso de Ciências Contábeis pela modalidade a distância, oferecida por meio da UCDB Virtual, e também comemorou o diploma: "Foi uma jornada bem intensa, comecei a graduação aí engravidei e tive que parar, só depois consegui retornar aos estudos e o sentimento que prevalece hoje no meu peito é gratidão por ter concluído. Quero continuar nessa área, fazer mestrado e doutorado aqui na UCDB".



Cursos



Participaram da solenidade formandos dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Fisioterapia, História, Jornalismo, Letras, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, Comércio Exterior, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Processos Gerenciais, Secretariado e Teologia.

