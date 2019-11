Feriadão Frota de ônibus está reduzida em 30%, mas veja o que funciona no feriadão Shoppings funcionam em horário normal, assim como o comércio e os mercados

Comércio tem decisão que autoriza funcionamento em feriados Foto: (Foto: Arquivo/Campo Grande News)

O feriado prolongado da Proclamação da República chegou nesta sexta-feira (15) e enquanto muita gente vai passar o dia na estrada, em busca de um refúgio, há quem tenha planos de permanecer em Campo Grande. Ainda que o transporte coletivo esteja com a frota reduzida em 30% em razão do feriado, muita coisa funciona.

É o caso do lazer e das compras. Shoppings, comércios e mercados funcionam em horário regular. O Shopping Norte-Sul Plaza abre das 10h às 22h no feriado, o Pátio Central Shopping, entre 9h e 17h, e, no sábado (16), o atendimento volta às 8h.

Já o Bosque dos Ipês funciona em horário regular com todas as lojas abertas entre 10h e 22h. O cinema funciona de acordo com a programação. Os supermercados também estarão abertos no horário regular para quem está de olho nos cardápios do feriadão. O Decreto nº 9.127/2017 inclui setor varejista de supermercados e hipermercados em atividades autorizadas a funcionar durante domingos, feriados civis e religiosos.

Quem não gosta de Shopping e prefere ir até o centro, pode esperar comércio aberto. Apesar da escolha ficar com os proprietários, de acordo com determinação que consta na cláusula 37, de sentença normativa do dissídio coletivo, as lojas do centro estão autorizadas a funcionar durante o feriado.

O que fecha – Além do transporte público reduzido, as agências bancárias não funcionam e só voltam ao atendimento regular na segunda-feira (18). Os servidores públicos estaduais e municipais não trabalham a partir desta sexta (15) e retornam na segunda-feira (18). Poder Judiciário também não funciona hoje, mas mantém regime de plantão para casos urgentes.

Na área da saúde, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) não atendem hoje e retornam na segunda. Já as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente. O Hemosul de Campo Grande fecha nesta sexta, mas estará aberto no sábado pela manhã.