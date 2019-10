SAÚDE OUTUBRO ROSA: Centro de Diagnóstico oferece 100 mamografias gratuitas O exame identifica o câncer de mama antes do surgimento dos sintomas e deve ser feito anualmente

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

O Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem Documenta está oferecendo 100 vagas gratuitas para mamografia digital. O benefício é oferecido em parceria com a Fujifilm e voltado, exclusivamente, para mulheres acima dos 40 anos que não possuam plano de saúde.

A inciativa faz parte de uma campanha do outubro rosa. O exame identifica o câncer de mama antes do surgimento dos sintomas, pois consegue captar a existência de pequenas lesões que sinalizam alguma suspeita da doença.

“O objetivo é, principalmente, o diagnóstico precoce. Um tumor muito grande é fácil de identificar com o exame de palpação, mas um tumor que está começando, que pode se manifestar, por exemplo, com microcalcificações ou distorções arquiteturais, é visto apenas com a mamografia, na maior parte dos casos. Por isso, é um exame de rastreamento e que deve ser feito anualmente”, explica o médico Rodrigo Cândido Rezende, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

Também especialista na área, o médico Rafael Lopes Muniz de Andrade esclarece que, diferente do método analógico, a mamografia digital proporciona menor exposição à radiação, mais rapidez no resultado e maior definição da imagem, o que permite uma análise mais assertiva no diagnóstico médico.

Serviço:

Agendamentos: (67) 3323-0450, 99937-5403 ou 99803-2298 (whatsapp)

Local: primeiro andar do Hospital Cassems de Campo Grande

Endereço: Av. Mato Grosso, 5151, Campo Grande – MS

Limite de 100 vagas gratuitas