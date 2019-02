Pastoral Paróquia Universitária: Missas voltam a ser celebradas nesta quinta-feira

Paróquia Universitária São João Bosco Foto: UCDB

Com o início do ano letivo na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), as missas celebradas diariamente na Paróquia Universitária São João Bosco, localizada no campus Tamandaré, voltam a ser realizadas hoje (7). Nas terças e quintas-feiras, a celebração é promovida nos intervalos das aulas — tem início, no período da manhã, às 9h, e à noite, às 20h30.

Já nas segundas, quartas e sextas-feiras, a missa é realizada às 18h30 e, aos domingos, às 19h15. Vale lembrar que nos domingos a Católica permanece aberta para receber os fiéis e o estacionamento é gratuito.