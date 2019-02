Mestrados e Doutorados Pesquisa estuda a organização espacial dos assentamentos Itamarati I e II em Ponta Porã

Milene Santos Estrella apresentou tese desenvolvida à banca avaliadora na sala de defesa do bloco D Foto: UCDB

“Organização espacial do assentamento rural Itamarati I e II no município de Ponta Porã, sob a ótica da sua configuração” foi tema da tese desenvolvida pela doutoranda Milene Santos Estrella por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Na tarde de terça-feira (26), a discente apresentou o trabalho desenvolvido à banca avaliadora e discorreu sobre o assunto pesquisado. Segundo Milene, o estudo teve como foco uma região em Ponta Porã onde, em 1973, foi implantada a empresa Itamarati Agro Pecuária S.A. e posteriormente, em 2002, instalou-se os assentamentos Itamarati I e II.

A partir da análise, a doutoranda comparou o planejamento espacial do local antes e depois da implantação dos assentamentos, além disso, apontou as adaptações necessárias relacionadas à configuração, infraestrutura e funcionalidade que deveriam ter sido aplicadas após a implantação da gestão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Para desenvolver a pesquisa, Milene fez um levantamento de dados junto à Prefeitura Municipal de Ponta Porã e outros órgãos institucionais, além de aplicar um questionário semiestruturado para a população residente dos assentamentos.

Participaram da banca avaliadora junto com a orientadora da pesquisa, Dra. Marney Pascoali Cereda, os professores da Católica, Dr. Oliver François Vilpoux, Dra. Grasiela Edith de Oliveira Porfírio e os docentes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Dr. Fabiano Pagliosa Branco e Dr. Dejahyr Lopes Junior.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.