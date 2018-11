Processo seletivo Prefeitura abre processo seletivo para tradutor e intérprete de libras Inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 20 de novembro

A prefeitura publicou nesta quarta-feira (14) o edital, que estabelece a abertura das inscrições para o processo seletivo de tradutor e intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais)- língua portuguesa, para atuar nos Centros de Educação Infantil e nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande.

São 40 vagas + cadastro reserva, para jornada de 20 horas semanais, o profissional será por tempo determinado conforme a demanda e necessidade. Pode se inscrever para o processo profissional sem vínculo efetivo com a Reme.

As inscrições serão realizadas somente via internet, a partir das 10 horas do dia 19 de novembro até às 22 horas do dia 20 de novembro de 2018, pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

Confira o edital: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

(Com informações da assessoria)