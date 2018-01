Capital Prefeitura inicia chamada de 686 professores aprovados em concursos "330 são professores para os anos iniciais do ensino fundamental"

A Prefeitura iniciou hoje, segunda-feira (15), através da Secretaria Municipal de Gestão, o processo de orientação para posse dos 686 professores aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria Municipal de Educação de 2016. As orientações para todos esses profissionais ocorre até essa terça-feira (16.01) na sede da ACP ( Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública).

Do total de 686 professores chamados, 110 são professores de arte, 112, de educação física, 27, de história, 12 são de geografia, 39, de inglês, 36 de língua portuguesa, 20 são de matemática e 330 são professores para os anos iniciais do ensino fundamental.

Orientação

O processo de orientação acontece em dois períodos, a partir das 8 horas, pela manhã, e a partir das 13h30, à tarde. Nesta segunda-feira são atendidos pela manhã professores de arte e inglês, à tarde, professores de educação física e português , e em seguida (às 15h30) professores de história e geografia. Nesta terça-feira (16.01) acontecerá o atendimento dos professores destinados aos anos iniciais.

Em um segundo momento, esses profissionais vão passar por Perícia Médica do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), com calendário de atendimento iniciando a partir do dia 22 até o dia 31 de janeiro.

Após esse processo de perícia, os professores terão que entregar cópia de todos os documentos solicitados no Setor de Concurso, que fica na Escola de Governo de Campo Grande (EGOV).

Nomeação

Após a entrega dos desses documentos, a Prefeitura publicará no Diogrande o Ato de Nomeação. A partir daí, os professores, conforme calendários de atendimento, estarão tomando posse e deverão comparecer ao Setor de Lotação da Semed para escolha de vagas e encaminhamento às unidades para iniciarem, de imediato, os trabalhos.

Esses calendários de atendimento são de acordo com a disciplina e a classificação de cada professor, este documento está sendo entregue na ACP, no ato da orientação.

Serviço:

ACP – sito a Rua 7 de Setembro nº 693, esquina com Rua Rui Barbosa – centro.

Setor de Concursos – Escola de Governo de Campo Grande (Egov) – Rua José Mariano nº 234, Jardim Bela Vista.

– Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria Municipal de Educação de 2016 – publicado no Diário Oficial de Campo Grande de 12 de janeiro de 2018 -páginas 2 a 8.