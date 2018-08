Campo Grande 119 anos Prefeitura vai fechar 2018 com quatro novos Ceinfs inaugurados

Com investimento de R$ 12,3 milhões, entre recursos federais e contrapartida, a Prefeitura de Campo Grande vai fechar 2018 com a entrega de quatro novos Centros de Educação Infantil (Ceinfs). Os dois primeiros, Noroeste e Centenário, serão inaugurados ainda neste mês, dentro da programação do aniversário de Campo Grande. Até dezembro, para entrar em funcionamento no próximo ano letivo, ficarão prontas as unidades do Vespasiano Martins e Nascente do Segredo.

A longa interrupção das obras obrigou o reajustamento das planilhas, elaboradas em 2012, e que ficaram defasadas, mas também houve prejuízo com a ação de vandalismo, que resultou em depredação e furto de materiais. “Muita coisa teve que ser refeita”, explica o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

A combinação destes fatores impactou o custo da obra, elevando em casos de até 130% o desembolso financeiro da Prefeitura, já que o valor original de repasse do Fundo Nacional de Educação (FNDE) , previsto nos convênios firmados em 2012, são mantidos inalterados.

Os dois Ceinfs que o prefeito Marquinhos Trad inaugura neste mês tinham um custo, orçado há 8 anos, de R$ 4.192.082,68, mas agora sairão por R$ 5.817.132,14. O FNDE entra com R$ 2.644.763,82, enquanto a contrapartida da Prefeitura foi de R$ 3.172,368,32.

No Vespasiano Martins, Já foram pagos R$ 2 milhões (exatos R$ 2.092.159,56), R$ 913,2 mil de verba federal e R$ 1,1 milhão do município. Será preciso investir ainda mais de R$ 1 milhão (R$ 1.018.991,69), sendo R$ 409 mil de saldo disponível do convênio e R$ 609,7 mil de contrapartida da Prefeitura.

No CEINF Nascente do Segredo, o investimento da Prefeitura para entregar o prédio deve passar de R$ 1 milhão. O convênio inicial teve um reajustamento de R$ 378 mil, passando de R$ 2.024.629,00 para R$ 2.403.607,76. Já houve investimento de R$ 1.327.294.42, sendo R$ 745.9849,02 do FNDE e R$ 581,2 mil da Prefeitura. O município terá um desembolso de mais R$ 500 mil, por causa de algumas adequações no projeto, como por exemplo, a construção de uma rampa de acesso.

Espaços

Os quatro Ceinfs irão oferecer 120 vagas cada, sendo que o Ceinf do Jardim Centenário irá abrigar a atual estrutura do Ceinf Aero Rancho, já que o prédio pertence a Secretaria de Assistência Social.

O Ceinf Nascente do Segredo também será uma transferência de prédio e irá atender os alunos do Ceinf do mesmo nome, que funciona ao lado da obra, em um prédio da Associação de Moradores do bairro. Por ser de pequeno porte, o espaço atual abriga 79 crianças. Com a inauguração da obra, mais 41 vagas serão abertas.

Os prédios contam com oito salas de aula, banheiros, além de sala multimídia, brinquedoteca, playground, espaço de integração entre as diversas atividades e faixas etárias, solários individuais, duas salas de berçários com banheiro e lactário.

O Ceinf Noroeste terá duas turmas de berçário e seis turmas de creche. Já o Centenário continuará com dois berçários, quatro turmas de creches e duas de pré-escola.

Os Ceinfs Vespasiano Martins e Nascente do Segredo também terão duas turmas de berçário e seis turmas de creche.