Universidade Programa de mestrado internacional Erasmus Mundus está com inscrições abertas

Foto: UCDB

O programa de mestrado internacional Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), do qual a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e mais cinco universidades são parceiras, está com inscrições abertas para a turma 2019. As submissões podem ser feitas pela internet até o dia 15 de janeiro de 2019 para concorrerem a bolsas de estudos. A UCDB conta com parceria do Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS).

Os candidatos devem possuir formação acadêmica (180 créditos) obtida até 30 de junho de 2019 e reconhecido oficialmente pela legislação nacional, além de um bom domínio do inglês e do francês, tanto conversação quanto a escrita e interesse pessoal em desenvolvimento sustentável.

O primeiro semestre será feito na Itália, na Università degli Studi di Padova, o segundo na Bélgica (K.U. Leuven), o terceiro França (Université Paris 1 Panthéon-Sorbone ) e o quarto é optativo (UCDB-Brasil, Université de Ouagadougou-Burkina Faso ou University of Johannesburg-África do Sul).