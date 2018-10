Reviva Reviva Campo Grande tem primeira quadra liberada, mas sem calçadas prontas Comerciantes aprovaram fim de parte das obras, mas preferiam tudo pronto

Com o prazo para terminar parte das obras do Reviva Campo Grande no dia 30 de novembro, o trânsito na quadra da Rua 14 de julho entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e Rua 26 de Agosto foi liberado ontem (15), na região central de Campo Grande.



De acordo com o comerciante Adalto Dias Junior, que tem uma empresa de refrigeração, os operários, na última sexta-feira, começaram a organizar e finalizar a quadra. Pintaram as faixas e passaram o final de semana fazendo os últimos ajustes.“ Deu uma limpada na fachada, no início sofremos bastante com o tapume alto, chegou a reduzir o movimento em 30%, mas com o tempo e o final da obra o movimento vai melhorar. Só acho que seria melhor se liberasse a quadra completa”, disse.



No entanto, a reportagem foi no local das obras e tudo está pronto, menos parte das calçadas. Comerciantes da região informaram que os funcionários da obra não informaram nada a respeito, mas souberam da informação que as obras na calçada seriam terceirizadas por outra empresa e não tinha previsão de ficar pronta.



A reportagem entrou em contato por meio de assessoria com os responsáveis pela obra sobre as calçadas, mas até a publicação desta não houve retorno.



OBRAS

Com duas frentes de trabalho – entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Afonso Pena e na altura na Rua Dom Aquino até a avenida Mato Grosso – a prefeitura está estudando a possibilidade da implantação de uma equipe para trabalhar durante a noite, fazendo as calçadas.

O prazo dado à Engepar Engenharia e Participações para conclusão desta etapa é de 22 meses. Todas as obras previstas no Reviva Centro tem de ser concluídas no prazo de cinco anos com risco de perder os recursos de houver descumprimento.