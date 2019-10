CONCURSO SAS convoca aprovados em seleção com salários de até R$ 2,6 mil Profissionais vão ocupar funções como supervisor e visitador no programa 'Criança Feliz'

Divulgação, PMCG Foto: Divulgação, PMCG

A SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) publicou edital nesta quarta-feira (16) com a classificação final dos candidatos em processo seletivo para supervisor e visitador no programa ‘Criança Feliz’. Também foi divulgada a convocação dos candidatos. Ao todo, são 33 vagas e os salários chegam a R$ 2,6 mil.

Os convocados devem comparecer na SAS nesta quinta-feira (17), às 8h30 ou às 13h30, de acordo com o cronograma. A Secretaria fica localizada na rua dos Barbosas, n° 321, bairro Amambaí, Campo Grande.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público.

O processo seletivo oferece 30 vagas para visitador, com salário de R$ 1,4 mil, e três para supervisor, com salário de R$ 2,6 mil. Os profissionais atuarão em jornada de 40 horas semanais. O cargo de visitador é destinado a candidatos com ensino médio. Já para supervisor, é preciso ter ensino superior em Psicologia.

Confira a lista de convocados:

Jefferson Miyazato

Evelyn Miyashiro Castilho Sadoyama

Andressa Ferreira Guimarães Bernal

Maria De Fatima Cardoso

Aceleide Da Silva Granze

Rosana Cristina Araujo Barbosa

João Sobrinho Viana

Gilda Conceição Pires De Freitas

Lucilene De Barros

Luciene Fogaça De Souza

Josiane Barbosa De Souza Trindade

Marcio Alexandre Nogales

Lidiane Souza Minowa

Diego Leite Da Silva

Marson Sontag Da Silva Junior

Larissa Vescovi Garcia

Marília Gabriela Freitas Biembengute

Isaias De Souza Gonçalves

Fernanda Letícia Tlas Ramão

Zildo De Oliveira Barros

Joana Maidana

Sandra Regina Cândido

Josenir Gomes Francelino Da Silva

Janete Aurora De Melo

Deusceumarly Rodrigues Barbosa Pereira

Eunice Maria Silva

Vera Lucia Azuaga De Moura Amaral

Izanery Fialho Gregorio De Souza

Roberta Kelly Conceicao Da Silva Moraes

Monicelly Viener Padilha

Luana Da Silva Barbosa

Gisele Norberto De Castro

Jaqueline Da Silva Calais Teles

Confira o edital no Diário Oficial de Campo Grande, a partir da página 8.