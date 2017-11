Sonho em comum fazem amigas criar empresa pioneira no MS

Muitos de nós estamos acostumados a encontrar profissionais de enfermagem atendendo a comunidade nos postos de saúde, hospitais e clínicas. Porém, alguma vez você ouviu falar em consultório de enfermagem? Essa é uma novidade que chega a Mato Grosso do Sul e promete facilitar o cuidado a saúde com preços facilitados.

Diante da crescente demanda na prevenção e a assistência em saúde, as enfermeiras Angela Marisa Aguiar, Natália Matos Coelho, Lurdes Padilha Schoffen, Joseane Recalde e Ludmila Vohryzek, se uniram, e assim, nasceu a “Cuidar-te - Consultório de enfermagem”, sediada em Campo Grande, sendo a única do gênero a oferecer este serviço no estado.

A enfermeira Ângela Aguiar, uma das idealizadoras do projeto, ressalta o valor desta iniciativa como uma necessidade coletiva e viável.

“Nós tivemos uma necessidade da população. Conversando com pacientes em outros locais onde trabalhamos, vimos à necessidade de haver um local especial para estar fazendo esses procedimentos mais tranquilos. A população sempre pedia indicações de onde havia. Então juntas, tivemos essa ideia de formar essa parceria, montando um espaço que seja para a toda a população e tenha um preço acessível”, destaca.

Um sonho

As amigas, e enfermeiras, numa reunião entre elas, conversando profissão, perceberam necessidades da população por um atendimento mais direcionado e, além, é claro, de uma independência profissional. “Analisamos uma demanda, que sempre vinha até nós, sobre o que faltam, as necessidades, o que faltava nas unidades de saúde. A Ângela dizia que lá sempre perguntavam se não havia um local apropriado para estar fazendo este atendimento. Então, foi de comum acordo, terem o seu consultório, serem autônomas, então da nossa amizade, resolvemos fazer essa parceria”, afirma Joseane.

Organização

Lurdes, comenta a organização da empresa. “Foi bom, pois como as atribuições do enfermeiro é bem ampla, e cada uma tem a sua especialidade, a Joseane é enfermeira do trabalho, a Lurdes é especialista em saúde da família, a Natália em enfermagem cirúrgica, a Ângela em enfermagem obstetrícia, cada uma tem sua especialidade, além de experiência em saúde pública, em que a gente já realizava nas unidades de saúde do município, como a gente queria fazer tudo isso num local nosso, para uma melhor administrar, cada uma ficou responsável por um setor, embora fazem todas as atribuições de um enfermeiro dentro de um consultório".

Contato com empresas e workshops

Joseane, especialista em enfermagem do trabalho, abriu um leque importante para a “Cuidar-te”: a parcerias com empresas. “Como sou enfermeira do trabalho, eu entro em contato com as empresas, com escolas e aí a gente desenvolve palestras, cursos, workshops, capacitação de profissionais, e não precisa ser somente na área da saúde, isso na verdade é para qualquer empresa, porque saúde do trabalhador envolve todas as empresas”.

Parcerias e atendimento personalizado

Joseane destaca as atividades do consultório, os serviços e atendimento personalizado e o horário estendido, um ponto a frente da concorrência. “Nós fazemos pré-natal, temos o consultório de obstetrícia, onde fazemos coleta de preventivo, a parte das meninas que fazem todo esse atendimento, e ao longo do tempo realizou com parcerias, temos um laboratório que atende com análises clínicas, todos os exames laboratoriais, inclusive, o preventivo tem mais dois parceiros também pra exames de raios-X, ultrassonografia, que acabam atendendo quando tempos de encaminhar, temos uma clínica geral, Dra. Melissa Chamorro, um contato nosso dentro do município, ela atende conosco, que atua em saúde da família e também realiza procedimentos de auricoloterapia, temos uma pediatra, dra. Michelle".

Horários flexíveis

Joseane ressalta o horário flexvível do atendimento. "Como elas tem vínculo com o município, elas atendem aqui após as 17hs, onde temos essa facilidade de trabalhar, tanto no horário comercial, como num 3 turno, que é um diferencial no mercado, pois quando a pessoa não quer pegar um atestado, ela tem a facilidade do atendimento tanto com as enfermeiras quanto com as médicas, sendo atendida”.

Procedimentos

A “Cuidar-te” oferece também procedimentos como consulta domiciliar, sondagem, curativos e retiradas de pontos, medicação com receita, inalação, pré-natal e amamentação, administração de insulina, furo na orelha de crianças e adultos, teste de gravidez, glicemia, consultoria, treinamentos, cursos e palestras, além de prestadores de serviços como clínica médica em fisioterapia e nutricionista.

Entre em contato com a “Cuidar-te – Consultório de Enfermagem” pelos telefones (67) 99233-3585 e (67) 99168-8006.

A "Cuidar-te" fica na Rua Berilo, 33, Vila Alba, Campo Grande/MS.