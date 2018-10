Universidade V Saberes em Ação traz 10 mesas-redondas com a participação de 34 docentes

Mesas-redondas serão realizadas nos anfiteatros dos três blocos da Católica. Foto: UCDB

Dez mesas-redondas serão trazidas pelo V Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão — Saberes em Ação —, realizado pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) entre os dias 23 e 25 deste mês. Os debates contam com a participação de 34 docentes de renome nacional e internacional e pretendem estimular a reflexão e troca de experiências em diversas áreas do conhecimento que abrangem desde as ciências agrárias até gestão e novas tecnologias.

No segundo dia do evento (24), durante a manhã e no período noturno serão realizadas simultaneamente três mesas redondas, nos anfiteatros dos blocos A, B e C do campus Tamandaré. A partir das 8h às 10h, os temas abordados serão “Refugiados e imigrantes de MS em situação de vulnerabilidade”, “Gestão, tecnologia e saúde no trabalho” e “Produção sustentável no agronegócio”.

Já das 19h às 21h, os debates trazem como pauta para discussão “Aprender a empreender: o desenvolvimento de profissionais para o futuro”; “Sujeitos culturais, PSI e conectados na Universidade” ; e “O júri de Raskolnikov: a importância pedagógica da literatura clássica para a compreensão multidisciplinar do ser humano”.

Também na mesma data, no período da tarde, das 15h às 17h, o anfiteatro do bloco B será palco para uma mesa-redonda voltada para alunos da Universidade da Melhor Idade (UMI) — programa de extensão da Católica que atende pessoas com mais de 50 anos. Com o tema “Envelheci: e agora?!”, quatro professores foram convidados para falar sobre o assunto.

Já no último dia do congresso (25), o Saberes em Ação também proporciona outras três mesas-redondas simultâneas no período da manhã, das 8h às 10h. No anfiteatro do bloco A, será falado a respeito de “Inovação e tecnologia para a construção civil — As competências e habilidades dos projetistas do século XXI”. No auditório do bloco B, o debate traz como discussão a “Pesquisa Social: interdisciplinaridade, ciência e inovação” e, por fim”, no anfiteatro do bloco C “Identificação de talentos nas Américas do Norte e do Sul” é o tema que será abordado.

Quem deseja participar do maior congresso científico de Mato Grosso do Sul, deve fazer a inscrição por meio do site do evento http://saberesemacao.ucdb.br/, até o dia 22 deste mês. Mais informações podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3800.