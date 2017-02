Socorrida Novo ataque de cão da raça pit bull deixa jovem com cortes produndos "Um policial de folga evitou o pior"

Foto: Direto das ruas

Jovem de 19 anos sofreu ferimentos graves após ser atacada por um pit bull, no ponto de ônibus, por volta das 19h, na Rua Luiz Charbel, no Jardim Mansur, em Campo Grande. A vítima ficou com vários cortes e foi socorrida por um policial do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que estava de folga.

De acordo com o registro de ocorrência, a vítima aguardava o ônibus de transporte circular, quando foi atacada pelo cachorro, que escapou de uma residência. Um policial do Batalhão de Choque, que mora próximo, ouviu gritos de socorro e foi até o local.

Chegando no local o PM entrou na frente da moça e conseguiu afastar o cão sem precisar atirar no animal. Em seguida, o proprietário do pit bull recolheu o animal e o levou para a casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a moça, que foi mordida no rosto, braço e costas. Ela foi encaminhada para o Prontomed da Santa Casa, onde foi medicada e liberada.

O rapaz de 20 anos, dono do animal, foi levado à delegacia para prestar esclarecimento. Ele relatou que chegou a residência e antes de entrar com o carro, abriu o portão e colocou o cachorro em um cercado. Ao voltar para o veículo e entrar na garagem, o animal escapou e foi para a rua.

A moça teve cortes profundos mais passa bem.