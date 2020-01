APOLOGIA AO NAZISMO Alvim é exonerado após pronunciamento semelhante a de ministro de Hitler Alvim parafraseou um discurso de Joseph Goebbels

Em vídeo, Alvim copia Goebbels e provoca onda de repúdio nas redes sociais Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

As redes sociais derruba mais um do Governo Bolsonaro, foi a vez de ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim. Hoje (17), a Secretaria Especial da Cultura informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o secretário Roberto Alvim foi demitido do cargo. A exoneração aconteceu após Alvim parafrasear um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista.

Na manhã o Planalto havia avisado o Congresso que secretário seria demitido após a repercussão do caso e a manifestação pública da classe política. Entre os que pediram a saída de Alvim está o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Além desses, o próprio Guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, achou muita loucura o vídeo divulgado pelo ex-ministro.

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, telefonou para líderes do Congresso e avisou que o porta-voz da Presidência, general Rego Barros, deve anunciar a demissão.