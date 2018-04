'70% faltas' Bolsonaro quadriplica suas faltas na câmara para viajar em campanha "Bolsonaro foi o que mais teve ausências não justificadas no Congresso Nacional"

Desde o início do ano, quando intensificou sua pré-campanha de viagens dentro e fora do país, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) tem faltado quatro vezes mais nas sessões da Câmara dos Deputados, em relação a 2017.

O levantamento foi feito pela Folha, que comparou as faltas de Bolsonaro com outros presidenciáveis com mandatos legislativos. Entre Rodrigo Maia (DEM), Alvaro Dias (Podemos), Fernando Collor (PTC), Manuela D’ávila (PCdoB), Bolsonaro foi o que mais teve ausências não justificadas no Congresso Nacional.

Dos 119 dias com sessões de presença obrigatória em 2017, Bolsonaro faltou 13,5% do total, o equiavelente a 16 dias sem justificativa. Em comparação a Alvado Dias, Collor e D’ávila, os outros parlamentares faram 1,8% no Senado, enquanto a deputada faltou 1,6% das sessões na Assembleia Legislativa do RS.

No ano passado, o deputado já tinha diminuído pela metade as proposições de sua autoria, em relação a 2016. Em contrapartida, o parlamentar faltou menos que Collor em 2016, e menos que Maia em 2015.

Entre os 412 deputados eleitos, Bolsonaro também conseguiu aumentar sua posição entre a lista daqueles que mais faltam. Em 2016, ele estava no 123º lugar da lista, enquanto em 2017 subiu para o 24º lugar. (Com MídiaMax).