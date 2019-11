Câmara Municipal de Campo Grande Câmara e IDAMS firmam parceria para o desenvolvimento do Direito Administrativo no Estado

Na sessão ordinária desta quinta-feira (7), foi assinado o termo de convênio entre o IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) e a Câmara Municipal de Campo Grande, com o objetivo de promover a cooperação e intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural entre as instituições.

Na ocasião, foram doados pelo IDAMS 100 exemplares de livros de Direito Administrativo para o acervo da Casa de Leis, que ficarão disponíveis na Escola do Legislativo.

Para o presidente do IDMAS, João Paulo Lacerda da Silva, o objetivo da instituição com o convênio é aprimorar o conhecimento do Direito Administrativo no Estado. “A assinatura do convênio visa a realização de ações mútuas, buscando promover o conhecimento e o desenvolvimento do Direito Administrativo aqui no nosso Estado, sem fins lucrativos, apenas para debater e promover essa área do conhecimento”, alegou.

Segundo o presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, os convênios assinados na Casa de Leis são para promoção do conhecimento. “Agradecemos essa oportunidade de estar firmando esse termo de cooperação mútua, buscando a integração com a sociedade, com o objetivo de prestar o melhor serviço para população. Esses termos de cooperação vêm no sentido de promover o conhecimento para diversas áreas, para que nós possamos estar contribuindo na formação da cidadania. Nessa esteira, nós agradecemos a doação dos livros e, com certeza, será de grande utilidade, para que a nossa sociedade esteja cada vez mais informada e atualizada, para que possamos cada vez mais garantir o estado democrático de direito”, afirmou.

Sobre IDAMS

Fundado em 29 de janeiro de 2018, o IDAMS é um instituto sem fins lucrativos que visa à promoção, estudo e desenvolvimento do Direito Administrativo, promovendo a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional.