Chamado de idiota, MourÃ£o decide processar Olavo, guru de Bolsonaro

"PASSANDO DOS LIMITES" Chamado de idiota, Mourão decide processar Olavo, guru de Bolsonaro Governo entra em crise interna entre seus integrantes

O vice-presidente, general Hamilton Mourão disse que pretende processar o astrólogo e guru do clã Bolsonaro, Olavo de Carvalho, caso seja atacado novamente por ele. Na última ofensa dirigida contra Mourão, feita durante um jantar no último final de semana com representantes da extrema direita norte-americana, Olavo chamou o militar de "idiota".

Segundo a Coluna do Estadão, do Jornal o Estado de S. Paulo, Mourão teria ligado para o presidente Jair Bolsonaro e afirmado que considera normal a existência de discordâncias, mas que Olavo estaria "passando dos limites".

As rusgas entre Olavo de Carvalho e Mourão tiveram início ainda na campanha eleitoral, quando Bolsonaro foi vítima de um atentado a faca durante m ato de campanha em Minas Gerais e Mourão tentou assumir o protagonismo da campanha. A situação azedou ainda mais após a posse, quando os filhos de Bolsonaro e Olavo de Carvalho passaram a desferir ataques contra Mourão.