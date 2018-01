Eleições 2018 Collor anuncia pré-candidatura à Presidência

Foto: Fátima Meira/Futura Press

O ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello (PTC) anunciou, nesta sexta-feira, sua pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio foi feito em entrevista a uma rádio de Arapiraca, em Alagoas, que pertence ao grupo de comunicação de sua família.

“Tenho uma vantagem em relação a alguns candidatos porque já presidi o País. Meu partido todos conhecem. Todos sabem o modo como eu penso e ajo para atingir os objetivos que a população deseja para a melhoria de sua qualidade de vida”, declarou.

Color presidiu o Brasil entre 1990 e 1992, quando se tornou o primeiro chefe da República a sofrer impeachment. Em seu lugar, assumiu o seu vice, Itamar Franco.

Segundo o senador, o assunto será tratado na convenção do partido, antigo PRN.

Na entrevista, o senador lembrou a importância da realização de reformas, principalmente a política, que deve diminuir o número de partidos.

“Alguns avanços vêm sendo atingidos, mas muitas outras reformas precisam ser executadas, sobretudo a política, para que possamos ter um conjunto de partidos que representem as faces ideológicas de uma sociedade. Não podemos conviver com 38 partidos, dos quais 27 têm representação no Congresso Nacional. Isso traz uma possibilidade de ingovernabilidade muito grande”, argumentou.