DESTAQUE EM MS Com planejamento vitorioso, Maracaju investe nas prioridades locais Já foram entregues quatro caminhões, em outubro serão entregues mais dois e em março de 2020 outros dois

Maurilio entrega caminhões Foto: Reprodução/Notícias MS

O êxito do planejamento e da execução da política de finanças em Maracaju vem dando ao município excelentes resultados no enfrentamento de desafios econômicos e sociais. A condição de crescimento que colocou a cidade entre os polos de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, impõe à administração local um esforço notável para responder às demandas, especialmente as sociais – saúde, educação, habitação e geração de empregos –, de infraestrutura urbana e apoio aos segmentos produtivos.

E foi com as finanças equilibradas que a Prefeitura Municipal teve caixa para assumir alguns compromissos indispensáveis, como o fomento à produção agropecuária, com foco na agricultura familiar e, ao mesmo tempo, ampliando a rede de benefícios. No ano passado, o prefeito Maurílio Azambuja (MDB) encarou o desafio de atender uma das principais reivindicações dos produtores: a manutenção sistemática da malha viária.

Uma das providências foi adquirir, com recursos próprios da Prefeitura, oito caminhões.

Maurilio entrega mais dois caminhões. Foto: Géssica Souza

Para isso estão sendo investidos R$ 2 milhões 985 mil. Os dois primeiros foram entregues ainda em 2018. Na quinta-feira passada, 4, ao lado do secretário de Finanças, Lenílson Carvalho; do presidente da Câmara de Vereadores, Hélio Albarello (MDB); e de outras autoridades, Maurílio entregou outros dois caminhões-caçamba. Faltam quatro. Um está previsto para ser entregue em outubro vindouro e outro até março de 2020.

Quem mora em Maracaju sabe o quanto é fundamental esse reforço na frota municipal de manutenção. O prefeito chama a atenção para um detalhe que considera decisivo: as competências, a união e a consciência da equipe. “Trabalhamos unidos, em conjunto, e é isso que faz dar certo o grande mecanismo que vem garantindo avanços: planejamento com responsabilidade e seriedade”, afirmou. “De oito caminhões, já entregamos quatro. Mais dois virão em outubro e outros dois até março. Eu ainda acho que podemos entregar todos em outubro, mas vamos manter a previsão inicial”.

CAPACIDADE

Várias lideranças e autoridades ressaltaram o dinamismo da gestão de Maurílio Azambuja, mas também exaltaram o desempenho do secretário Lenílson Carvalho na organização das finanças. O próprio prefeito disse que todas as aquisições estão pagas graças ao planejamento financeiro. “Governamos assim, tudo planejado e com as prioridades elencadas. E trabalhamos unidos, o que fortalece a gestão é isso, a união e o planejamento”, disse.

O presidente da Câmara, Hélio Albarello, observou que Maracaju vive bons momentos há um bom tempo, mas era preciso chegar a uma programação como a que foi feita agora. “Graças à seriedade, ao respeito, ao trabalho e à transparência do prefeito e sua equipe que há seis meses programou comprar oito caminhões e comprou”, enfatizou. “É preciso ainda destacar o grande trabalho do secretário Lenilson. Com as finanças em dia e equilibradas, a Prefeitura tem mais crédito, ninguém receia comprar ou fazer parceria com a municipalidade Carvalho, organizou a parte financeira, tem dado ainda mais crédito que a prefeitura já tinha, todo mundo quer vender pro município. Há muito tempo não via o município fazer compras assim, com longo prazo”, acrescentou.

O vereador Nenê de Vista Alegre não deixou de realçar que a gestão de Maracaju vem andando com passos seguros. “E isso é muito importante, sobretudo para quem está na atividade produtiva. Só o produtor rural tem essa dimensão”, comentou, reportando-se aos caminhões que serão empregados na conservação e recuperação de estradas. “É comprometimento do Maurílio investir maciçamente na área produtiva, oferecer ao produtor condições de escoar a produção, de transportar seus alunos da sua propriedade para as escolas. É uma gestão que tem planejamento e sua execução traz resultados como estes que estamos vendo agora”.

Com a frota de caminhões reforçada, a manutenção da malha viária garante escoamento da produção e transporte seguro e regular de outros serviços, como os ônibus que fazem as linhas escolares da área rural. “Este é um momento de alegria, de vitória”, assinalou Lenílson. “É mais uma etapa do planejamento elaborado por determinação do prefeito Maurílio, que é hoje o melhor avaliado em Mato Grosso do Sul”, pontuou. E explicou que nesse modelo de gestão foi possível comprar os caminhões com recursos do IPTU, ISS e tributos, um dinheiro que retorna ao contribuinte na forma de obras e serviços.

Matéria editada as 09h17 para correção de informação do subtítulo.