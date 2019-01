Eduardo Riedel Com Riedel, ambiente político na governança tem dinâmica renovada e eficiente

A reforma administrativa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB)

começou a ser implementada no primeiro dia de seu novo mandato e em

menos de duas semanas os resultados já estão aparecendo.

Apesar dorecesso parlamentar e forense, os diversos setores do Executivo

funcionam regularmente e agora com mecanismos aprimorados em relação

ao primeiro mandato, com sistemas de atendimento, intermediação e de

resolução para cobrir com agilidade e eficiência as demandas que

exigem intervenção da secretaria de Governo e Gestão Estratégica

(Segov).

Conduzida com a serenidade e o olhar cirúrgico de Eduardo Riedel, a

Segov já havia realizado de 2015 a 2018 o processo inovador e pioneiro

de sistematização horizontal para acolher, avaliar, encaminhar,

monitorar e potencializar respostas e providências relacionadas ao

desempenho funcional da máquina e expectativas do publico externo.

Nesse período, Azambuja confiou a Riedel e à sua equipe a

responsabilidade de dar corpo, conteúdo e produção aos princípios e

valores estabelecidos nas diretrizes de gestão estratégica.



Assim, Azambuja solicitava "valores que incluam a mobilização e a

participação das pessoas na condução das políticas de governo, para

melhoria das suas condições de vida; a integração das ações; relação

harmônica e produtiva com os poderes constituídos", conforme alinham

as diretrizes da Segov. Em função desse item foi que o Governo criou a

Gestão para Resultados (GpR), com três eixos principais: aprimorar o

desempenho do governo em seu processo de criação de valor e de

produção de resultados; otimizar o sistema de prestação de contas

perante a sociedade e a transparência de sua atuação; e implantar

sistemas de condução e gestão responsável que promovam a otimização

contínua do desempenho dos servidores públicos como ferramenta-chave.

Não poderia ser mais precisa e providencial a encomenda.

No final do ano passado, o balanço do desempenho da Segov foi apresentado por

Riedel, evidenciando alguns avanços excepcionais, como mais de 65% dos

contratos de gestão cumpridos pelas secretarias (dos quais, com índice

de 90,2% em 2018). Agora, e diante de um cenário que ainda é de

dificuldades, o trabalho estratégico impõe redobradas inteligência,

sensibilidade e paciência para definir metas pontuais e gerais e suas

respectivas escalas em curto, médio e longo prazos para alcance de

resultados.



É com essa consciência que o secretário Eduardo Riedel conduz a

moderna ferramenta em que se transformou a Segov. Deixa de ser uma

sala de despachante para a política menor e se redimensiona em seus

mais amplos objetivos, desde a governabilidade até à própria

autocrítica governamental de desempenho no cumprimento de metas e na

qualidade do atendimento que presta aos diferentes interlocutores que

o procuram.