FRONTEIRA Condenado a 132 anos de prisão mas em liberdade, empresário é executado com dois tiros na nuca Crime aconteceu na noite de ontem (12) em Ponta Porã

Residência onde a vítima foi executada Foto: Porã News

Foi morto a tiros na noite de ontem (12), o empresário Elesbão Lopes Carvalho Filho, de 68 anos, em Ponta Porã, interior de Mato Grosso do Sul e fronteira com Paraguai. A vítima foi condenada a 132 anos de prisão em 2004 após abrir 29 contas fantasmas no banco que trabalhava no município.

Três homens renderam a vítima na porta do seu imóvel, levaram ele para dentro da casa, renderam, uma vizinha, uma massagista e a esposa da vítima que estavam no local, elas foram amarradas e amordaçadas com fitas adesivas.

Com as mulheres amarradas, um dos homens levou Elesbão para os fundos da casa e o matou com dois tiros na nuca, os tiros não foram quase ouvidos pela vizinhança, o que levou a crer que os atiradores usaram um travesseiro encontrado no local, para abafar o som dos tiros. Após a execução, os suspeitos reviram a casa e arrombaram um cofre, um projetil sem identificação de calibre e o celular da vítima foram apreendidos pela polícia no local.

Segundo a Polícia Civil da cidade, câmeras de circuitos de monitoramentos privados devem ajudar na identificação dos suspeitos, a polícia suspeita que o crime tenha sido planejado. As mulheres amarradas, relataram que ao menos um dos suspeitos usava luvas.

A vítima, era ex-gerente do banco BCN de Ponta Porã, quando trabalhou no local foi apontado como cabeça de esquema que abriu contas em nome de laranjas e faturou R$ 3 bilhões, por meio de 29 contas fantasmas, na ocasião ele foi indiciado pela prática dos crimes de 1992 a 1997, e condenado em 2004, a 132 anos de prisão, pelo juiz federal Odilon de Oliveira. Ele respondia o crime em liberdade.