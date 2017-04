Deputado Professor Rinaldo Deputado Rinaldo pede melhorias para Dourados

Nesta terça-feira (25), o deputado Professor Rinaldo (PSDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa, encaminhou ao Governador Reinaldo Azambuja e ao Secretário de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli, duas reivindicações de melhorias para o município de Dourados.

Para a Vila Roma foi solicitada a implantação de uma academia ao ar livre, pois não existe um local destinado para a prática de atividade física na vizinhança, composta pelos residenciais Roma I, II e III, onde recentemente foram entregues 512 apartamentos residenciais populares. Para Professor Rinaldo, “é necessário um espaço adequado para a prática de exercícios, pois estimula a atividade física, importante para o lazer, mas sobretudo para a saúde da população”, afirmou.

O deputado também solicitou recursos para obras de recuperação da malha asfáltica do município, que está muito deteriorada. Segundo o vereador Pedro Pepa (DEM), que encaminhou ambos os pedidos para o deputado, "é necessário procurar uma alternativa viável, os problemas são de ordem financeira, já que Dourados, assim como outros municípios, vem perdendo recursos mês após mês, portanto estamos buscando o auxílio dos demais entes para a realização de importantes obras no município, sendo de suma importância a ajuda do Governo do Estado para bem atender à população douradense", concluiu.