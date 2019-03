"Eduardo Bolsonaro, vocÃª que Ã© uma vergonha, com bonÃ© do Trump", diz Villa

FIASCO "Eduardo Bolsonaro, você que é uma vergonha, com boné do Trump", diz Villa Brasil representado por Bolsonaro vira chacota após "ajoelhar" para Trump

Foto: Reprodução/Brasil 247

O colunista Marco Antonio Villa, que se notabilizou como uma das vozes mais agressivas da direita brasileira com seus comentários na Jovem Pan, está indignado com a postura e o entreguismo do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. De acordo com o jornalista, a viagem é desastrosa.

Segundo Villa, a política de Bolsonaro "coloca em risco a recuperação econômica, a segurança nacional". "Esta viagem está sendo desastrosa. É um absurdo o que está sendo feito. Você se alia aos EUA e não vai receber nada. O que vamos é receber é material militar de oitava categoria, o que não nos interessa", acrescentou ele em comentário na Jovem Pan. "É necessário acabar com essa subserviência".

O jornalista também bateu duro no deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para quem os imigrantes brasileiros nos EUA de "vergonha" - declaração concedida em plena coletiva de imprensa naquele país.

"Eduardo Bolsonaro. Você que é uma vergonha para o Brasil. Você que põe o boné do Trump. Você é uma vergonha e não o brasileiro que vai lá trabalhar", acrescentou.