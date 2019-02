Vereador Delegado Wellington Falta de segurança é um dos problemas no Bairro Nova Campo Grande

Durante sua caminhada no Bairro Nova Campo Grande no último sábado (02), o Vereador Delegado Wellington, identificou vários problemas, tapa buracos, iluminação pública, falta de drenagem de águas pluviais, que acaba deteriorando as ruas pavimentadas. Mas um problema muito recorrente no bairro é falta de segurança, pois os moradores da região, reclamam das ruas escuras e pouco policiamento em rondas pelo bairro, que acaba revoltando os moradores.

“É muito revoltante essa situação, pois os moradores não podem ficar a mercê da bandidagem, a falta de iluminação e de polícia, incentivam os criminosos a agirem no bairro, chegando a arrombar as residências em plena luz do dia, que acaba dando insegurança e medo aos moradores”, destacou o Vereador Delegado Wellington.

Através de sua equipe itinerante, que percorreu todas as ruas do bairro, foi coletado vários pedidos de melhorias, entre os mais solicitados estão rondas policiais e troca de lâmpada. Em Campo Grande, segurança pública é uma preocupação, e já resultou 937 solicitações de intensificação do policiamento para maior segurança, outro problema, que é muito solicitado, é troca de lâmpadas com 687 pedidos,

“Esses pedidos, visam atender às necessidades e reivindicações da população, pois a falta de iluminação favorece a prática de crimes, em especial de roubos e o aumento da violência, a qual expõe os moradores. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço público no período noturno”, afirmou o Vereador Delegado Wellington.

Indicações – Até hoje o Vereador Delegado Wellington já realizou mais de 7.300 indicações de melhorias realizadas em diversos bairros de Campo Grande.