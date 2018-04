Projeto Lote Urbanizado Governo lança licitação para construção de bases do Projeto Lote Urbanizado em Coxim e Corguinho

Foto: Edemir Rodrigues

O Governo do Estado, por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa terça-feira (17.4) o lançamento de licitações para contratação de empresa especializada para a execução das obras de construção de bases para unidades habitacionais do Projeto Lote Urbanizado nos municípios de Coxim e Corguinho.

Cada base terá uma área de 42,45 m² até o contrapiso com instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, 1ª fiada em alvenaria, fossa séptica e o sumidouro (se for o caso). Em Coxim, as bases serão construídas no Conjunto Habitacional Taquari II, já em Corguinho, no loteamento Nossa Senhora de Fátima.

A abertura dos preços acontece no dia 3 de maio, às 9h, para Coxim. Às 14h, será a abertura de preços para as obras em Corguinho, ambas no prédio da Agehab, na Capital.