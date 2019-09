Greve pelo clima leva pessoas para as ruas em 150 países

Pedindo ações concretas para frear o aquecimento global e o sol de “derreter” em todo planeta, cerca de 150 países, marcham nessa sexta-feira (20), em manifesto intitulado greve global pelo clima.

As entidades de defesa de meio ambiente, pessoas preocupadas e até mesmo curiosos que não aguentam tanto calor, se juntam nessa data que deve entrar para o livro da história da humanidade, isso porquê as manifestações ocorrem um dia antes da Cúpula pelo Clima, da Organização das Nações Unidas, que começa amanhã (21) e segue até 23 de setembro, em Nova York.

A greve pelo clima teve início em 2018, por meio da sueca de 16 anos Greta Thurberg, que criou o “Fridays For Future”, em que ela faltava as aulas para manifestar pelo clima, iniciativa rendeu a ela indicações ao Prêmio Nobel da Paz e detonou o movimento por todo o planeta, no Brasil, segundo o G1, ao menos duas manifestações tiveram repercussão, uma em março outra em maio desse ano.

Grandes personalidades demonstraram apoio ao movimento, a figura de grande representatividade espiritual tibetana, Dalai Lama, disse no Twitter.

"Esta é provavelmente a geração mais jovem que tem sérias preocupações com a crise climática e seus efeitos no meio ambiente. Eles estão sendo muito realistas sobre o futuro. Eles veem que precisamos ouvir os cientistas. Nós devemos encorajá-los.", afirmou.

