Agenda Lançamento do Censo Agro 2017

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sediará na próxima quarta-feira (20/9), às 8h, na sala de reuniões da presidência, o Lançamento do Censo Agro 2017, o qual tem o objetivo de levantar dados agropecuários no Estado. Estarão presentes Roberto Luis Olinto Ramos, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e Mário Alexandre de Pina Frazeto, superintendente regional do IBGE/MS.