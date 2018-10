MDB Marun rebate colunista e diz que Beth Puccinelli é uma pessoa honrada Cúpula não acredita que ex-primeira dama do MS teria feito ameaça

Por: Correio do Estado

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, rebateu a notícia publicada na coluna do jornalista do O Globo Lauro Jardim. “Este pena de aluguel da JBS, que inclusive combinou horário de vazamento de mentiras para aumentar os lucros dos Batista, deveria saber que quem faz delação são bandidos e não pessoas honradas como a Dona Beth Puccinelli”.

A matéria apurada por Guilherme Amado e publicada na manhã de hoje alega que a esposa do ex-governador André Puccinelli estaria ameaçando políticos a fazer uma delação premiada caso o marido não fosse solto até 31 de dezembro.

O texto ainda alega que “sempre que a mulher de Puccinelli tem essas conversas, a orelha de Carlos Marun arde”. Para o ministro, os jornalistas não estão acostumados a tratar com gente que não tem “medo da verdade ” e sonham com uma delação que venham realmente o comprometer.

Marun ainda fala em um possível fake news. “Me preocupam fofocas, obtidas através de chantagem, mas não temo delações reais, acompanhadas de provas, vindas de onde vierem”.

Quem conhece a ex-primeira dama do Estado sabe que a matéria mostra uma Beth Puccinelli que ninguém conhece. “Não é do feitio dela. Isso não deve ser verdade, ela é uma pessoa muito discreta”, afirmou o amigo íntimo da família e atual presidente municipal do MDB, Ulisses Rocha.

André Puccinelli e o filho André Puccinelli Junior estão presos desde o dia 20 de julho devido ao desdobramentos da Operação Lama Asfáltica. Ao todo já foram quatro tentativas de habeas corpus em várias esferas, mas todas negadas.