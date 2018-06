Eleições 2018 Pré-candidato do MDB a presidência estará na Capital na próxima segunda-feira (25)

O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciado como pré-candidato do MDB a presidência em maio deste ano, estará em Campo Grande na próxima segunda-feira (25). Ele será recebido pelo pré-candidato do partido ao governo de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli e demais correligionários.

O evento, marcado para as 17h na sede do Diretório Estadual do MDB, na Avenida Mato Grosso, 4997 - Carandá Bosque I. Meirelles irá se reunir com dirigentes, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da sigla para tratar de assuntos da sua candidatura no Estado.

Currículo - Henrique de Campos Meirelles é natural de Anápolis (GO), nasceu em 1945. Cursou Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP, em São Paulo, e tem MBA em Administração pelo Instituto Coppead da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi presidente do Banco Central de janeiro de 2003 a novembro de 2010.

Foi presidente mundial do BankBoston, onde iniciou suas atividades em 1974 e se tornou presidente da instituição no Brasil em 1984. Já integrou o conselho da Harvard Kennedy School of Government e da Sloan School of Management do MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Em 2002, foi eleito deputado federal, cargo do qual abdicou para comandar o Banco Central.