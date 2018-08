Eleições 2018 PSD de Marquinhos Trad anuncia apoio a Reinaldo Azambuja "Cerca de 500 pessoas acompanharam a reunião"

PSD decide ficar com Reinaldo Azambuja Foto: Reprodução

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), recebeu na noite de ontem, terça-feira (31) a adesão do PSD do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, cujo anúncio ocorreu na sede do diretório do partido, na Capital.

Cerca de 500 pessoas acompanharam a reunião, entre eles filiados e políticos tanto do PSD quanto da legenda tucana.

Ao anunciar a aliança, o presidente regional do partido, Antônio Lacerda relembrou da parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura desde que Marquinhos Trad assumiu a prefeitura da Capital, em 2016.

“Não tenho dúvida que essa reflexão considera o que é melhor para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Brasil. O PSD apoia a reeleição de Reinaldo Azambuja”, afirmou. Com informações do portal Midiamax.