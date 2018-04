Dia do Índio Takimoto reafirma compromissos em aldeias de Miranda

O deputado estadual George Takimoto (MDB) foi recebido festivamente na quinta-feira, 19, Dia do Índio, por lideranças indígenas em Miranda. A recepção incluiu líderes locais como os caciques Edson (Aldeia Cachoeirinha) e Deir (Campina), da Terra Indígena Lalima.

Além de receber diversas reivindicações, entre as quais o apoio para abastecimento de água com perfuração de poço artesiano, que atenderá cerca de quatro mil pessoas, Takimoto renovou os compromissos de seu mandato com demandas fundamentais dos povos originários em Mato Grosso do Sul.

As questões de saúde, educação, assistência às atividades agropastoris, infraestrutura e malha viária estão entre as prioridades confiadas ao trabalho parlamentar do deputado. Para ele, é necessário que as reivindicações fundamentais sejam atendidas sem demora pelo poder publico em suas diversas instâncias: federal, estadual e municipal.

Uma das lutas pontuais de George Takimoto na defesa das causas indígenas é pelo investimento do Estado na política de saúde publica, com atenção a especialidades que ainda carecem de efetiva resolução. Um exemplo é a falta de estrutura adequada para atender os índios que precisam de assistência clínica e médico-hospitalar em especialidades ainda sem a cobertura necessária.

“Tenho compromissos bem definidos com as populações originárias do meu Estado. E em Miranda, junto com as lideranças que nos acolheram tão bem, pude constatar que é viável alcançar mais e melhores resultados junto às autoridades responsáveis. Unidos, com certeza nós vamos assegurar conquistas importantes para todas essas aldeias”, destacou Takimoto.