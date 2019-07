'CONTINGENCIAMENTO' União corta mais de R$ 68 milhões à MS, atinge UFMS e até construção de aeroporto Anulação de verbas prejudica até mesmo reforma da 'Rodoviária velha' em Campo Grande

Foto: Carolina Antunes/PR

O governo federal, na gestão de Jair Bolsonaro (PSL), assinou cortes de verbas à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, as obras de construção do Aeroporto de Dourados, cancelou repasse para reformar o Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, a antiga rodoviária e também cortou repasses à infraestrutura de rodovias em MS, o montante de cortes é de sessenta e oito milhões e trezentos e dez mil e seiscentos e cinquenta e nove reais (R$ 68.310.659,00).

O corte atinge principalmente a UFMS e unidades de ensino coordenadas pela universidade que deixa de receber, seis milhões e cento e oitenta e sete mil e quatrocentos e seis reais (R$ 6.187.406,00).

Na unidade de Campo Grande, a UFMS atende 247 mil estudantes e já está em regime de cortes desde maio, quando o Ministério da Educação deixou de repassar R$ 29,7.

A unidade da Universidade Federal de Dourados (UFGD), deixa de receber quatro milhões e setecentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e sessenta e dois reais (R$ 4.757.862,00).

A suspenção dos valores atinge os Institutos Federais de Mato Grosso do Sul, que deixam de receber mais de R$ 807,702 mil, usados apenas para funcionamento básico das unidades.

Projeto Sul-Fronteira também teve verba derrubada, estava previsto usa os R$ 2,440 milhões para implantação e pavimentação de 227 quilômetros de asfalto entre Sete Quedas e Ponta Porã.

Valores destinados a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste para compra de equipamentos ao Estado também foram cancelados, cerca de R$ 2,440 milhões.

Campo Grande perdeu R$ 1,488 milhão, valores da pasta de Desenvolvimento Regional ao programa de apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

A ‘Rodoviária velha’, continuará como está, já que apenas R$ 145,285 mil que foram aprovados ao terminal, no Diário Oficial da União, com nome oficial, Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, que seriam usados em sua reforma, também foram cortados.