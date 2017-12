Refis Habitacional Vereadores aprovam Refis que beneficiam 800 famílias do Residencial Jardim Ouro Verde

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão ordinária de terça-feira (5), a criação do Programa de e Regularização de Titularidade dos Imóveis do Conjunto Habitacional Jardim Ouro Verde financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

O Projeto de Lei n. 8.762/17, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovado por unanimidade e beneficia quase 800 famílias do Jardim Ouro Verde, que não podiam renegociar dívidas e obter a titularidade das casas por conta de um empedimento da legislação anterior.

Com a aprovação da proposta, a insegurança chega ao fim. Com objetivo de beneficiar ainda mais os moradores do bairro, os vereadores incorporaram uma emenda que garante desconto de 20% sobre o valor remanescente para quitação total do contrato.

A proposta segue agora para sanção do prefeito.