VETO Veto sobre farmácia veterinária popular será votado na Assembleia Projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia, mas depois vetado pelo governo estadual

Deputados vão avaliar veto na sessão desta quinta-feira (Foto: Luciana Nassar/ALMS)

Os deputados votam hoje (17), durante sessão, o veto do governo estadual em relação à criação da farmácia veterinária popular, em Mato Grosso do Sul. A intenção é que através de convênios com empresas privadas, poderia reduzir o preço de alguns medicamentos.

A ideia, segundo o autor do projeto, o deputado estadual Neno Razuk (PTB), é que o governo estadual subsidie parte do custo e, assim, possibilidade a venda de medicamentos mais baratos, cabendo ao poder público definir quais farmácias serão selecionadas e que produtos devem entrar na lista.

No veto, o governo estadual justifica que ao tentar garantir acesso a estes medicamentos (veterinários) para população de baixa renda, o legislativo estadual entra em área que só compete a União, pois trata de “normas de caráter geral” sobre o assunto, tendo que ser uma definição a nível nacional.

“A Carta Magna não autoriza os estados a editarem normas acerca de comercialização de medicamentos de uso veterinário”, diz o texto enviado aos deputados. O governo também cita que tais medidas poderiam gerar custos a administração estadual, em aumento de despesas que não estão previstas no orçamento.

O veto do governo recebeu cinco votos favoráveis na CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), que acataram os argumentos apresentados. Os deputados votam nesta quinta-feira (17), se derrubam ou mantem a decisão do Executivo.