Gasolina cai para R$ 5,82 e etanol atinge R$ 3,82 em Campo Grande

Levantamento do Procon de Mato Grosso do Sul, feito entre os dias 23 e 25 de junho, mostra queda nos preços médios dos combustíveis em Campo Grande. A pesquisa abrangeu 22 postos de todas as regiões da cidade.

A gasolina comum caiu 1,36%, passando de R$ 5,90 para R$ 5,82 no pagamento em dinheiro ou débito. No crédito, o valor médio foi de R$ 5,98. A gasolina aditivada também recuou: 0,65% no débito (R$ 6,08) e 1,12% no crédito (R$ 6,16).

O etanol aditivado teve a maior queda proporcional: 4,74% no dinheiro ou débito (R$ 3,82) e 4,35% no crédito (R$ 3,96). O etanol comum caiu 2,29%, com preço médio de R$ 3,84 no pagamento à vista.

O GNV teve redução de 0,86%, com preço médio de R$ 4,60. O diesel S500 ficou entre R$ 5,85 e R$ 5,94. Já o diesel S10 comum variou entre R$ 5,96 e R$ 6,04, e o aditivado entre R$ 5,97 e R$ 6,07.

O Procon divulgou algumas orientações ao consumidor como, por exemplo, abastecer em postos no seu trajeto habitual para evitar gastos extras, desconfiar de preços muito abaixo da média e verificar a presença do selo da ANP (Agência Nacional de Petróleo).