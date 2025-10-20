Agems abre consulta para aumentar tarifa de água e esgoto em MS

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) abriu uma consulta pública em Mato Grosso do Sul.

O objetivo é debater a 2ª Revisão Tarifária Ordinária da Sanesul.

A agência regula os serviços de água e esgoto no estado.

O processo definirá os novos valores das tarifas a partir de 2026.

A revisão afeta os 68 municípios operados pela concessionária.

A Agems receberá sugestões e comentários sobre o processo.

O período para contribuições será de 3 a 17 de novembro.

Interessados podem enviar sugestões por e-mail ou pelo site da agência.

O endereço é ouvidoria@agems.ms.gov.br.

Também é possível entregar as contribuições na sede da Agems, em Campo Grande (MS).

A documentação completa está disponível no site da agência.

O último reajuste nas contas ocorreu em maio de 2024.

Naquela ocasião, o aumento foi de 3,69% em 67 cidades.

A exceção foi Três Lagoas, que teve um reajuste de 3,93%.