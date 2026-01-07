Anvisa retira do mercado panetones contaminados e produtos com fungo popularizado em The Last of Us

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na 3ª feira (6.jan.2026), a retirada imediata de quatro lotes de panetones da marca D’Viez após identificar fungos na superfície dos produtos. A íntegra.

A decisão vale para todo o país e inclui a suspensão da venda, distribuição e consumo.

Segundo a agência, os itens afetados pertencem ao mesmo lote e devem ser recolhidos dos pontos de venda.

A medida atinge estabelecimentos comerciais que ainda mantenham os produtos em estoque.

Entre os panetones proibidos estão versões mini e tradicionais, com gotas de chocolate ou frutas, além de um modelo trufado com bombons em formato de “língua de gato”.

Todos pertencem ao lote 251027, em embalagens de 140 g e 700 g.

A resolução publicada pela Anvisa estabelece que a comercialização deve ser interrompida de forma imediata.

O descumprimento pode resultar em sanções previstas na legislação sanitária.

Além dos panetones, a agência também barrou sete produtos da Coguvita II Alimentos Ltda. A íntegra.

Os itens utilizam cogumelos não autorizados para consumo no Brasil.

A lista inclui pastas, barras, granolas, mixes de castanhas e cápsulas de café das marcas Smush Smushnuts, Smushn Go e Smush Smushnola.

A proibição vale para todos os lotes desses produtos.

De acordo com a Anvisa, foram identificados os cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps (popularizado pela série de ficção The Last of Us) nas formulações.

Esses ingredientes ainda não tiveram a segurança avaliada para uso em alimentos no país.

A agência também apontou divulgação irregular, com promessas de benefícios à memória, foco, saúde mental e imunidade sem comprovação científica.

Com a publicação da resolução, os produtos não podem ser fabricados, vendidos, distribuídos, anunciados ou consumidos em território nacional.

Confira a lista de produtos retirados do mercado:

Produtos da D’Viez (lote 251027)

Mini panetone com gotas de chocolate trufado tradicional – 140 g

Panetone Nossa Língua trufado com bombons em formato de “língua de gato” – 700 g

Panetone com gotas de chocolate trufado tradicional – 700 g

Panetone com frutas trufado tradicional – 700 g

Produtos da Coguvita II Alimentos Ltda (todos os lotes)