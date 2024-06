Apesar de tempo firme em grande parte de MS, quarta tem aumento de nebulosidade e chances de chuva

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. Além disso, existe a probabilidade para aumento de nebulosidade, com pequena chance para pancadas de chuvas nas regiões Sudoeste, Sudeste e Sul.

“Esta condição ocorre devido a disponibilidade de calor e umidade, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai”, explica o órgão. Ainda, os ventos atuam do quadrante Norte com valores entre 40-60km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de ventos acima de 60km/h.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 31°C. Dourados amanhece com 18°C e chega aos 32°C ao longo do dia. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi apresentam mínimas de 21°C, com máximas de 28°C e 31°C, respectivamente.

Paranaíba, no Bolsão, registra 15°C pela manhã e 31°C à tarde; os termômetros em Três Lagoas marcam 18°C inicialmente e atingem 33°C. Na região Norte, a mínima em Coxim é de 16°C e a máxima de 34°C.

Na região pantaneira, Aquidauana e Corumbá atingem 34°C nos horários mais quentes, com mínimas respectivas de 20°C e 24°C. Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, tem mínima de 25°C e máxima de 33°C.