Após denúncia de trabalho escravo, caseiro é resgatado de fazenda em Corumbá

Uma denúncia de trabalho análogo à escravidão levou a Polícia Militar Ambiental (PMA) e a equipe do Ministério Público do Trabalho (MPT) a resgatar o caseiro José Manoel, da Fazenda Laranjeirinha, na região do Paraguai Mirim, em Corumbá. O resgate ocorreu na 5ª.feira (19.out.2023).

O caseiro foi ouvido pela polícia e levado de volta à sua casa, em Ladário. Ainda não foram divulgadas as condições em que ele se encontrava no momento do resgate.

Recentemente, o MS Notícias apresentou a "Lista Suja" produzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), onde são divulgados os nomes dos empregadores acusados de manter funcionários em trabalhos análogos à escravidão. Até o momento, o Mato Grosso do Sul possui 21 empregadores listados, com 236 trabalhadores envolvidos.