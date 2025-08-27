Após fotografar a Terra, nave 'mais poderosa' da SpaceX cai no mar

A SpaceX, empresa de Elon Musk, realizou nesta terça-feira (26) o 10º voo de teste da Starship.

A nave é considerada a mais poderosa do mundo e o lançamento ocorreu em Boca Chica, Texas, sem tripulação.

Durante o voo, a Starship registrou imagens impressionantes da Terra e ao pousar no Oceano Índico, a nave ficou envolta em chamas, mas a SpaceX não detalhou o motivo.

Pela primeira vez, a Starship levou carga útil ao espaço. O voo transportou oito protótipos de satélites da Starlink, braço da empresa no setor de internet.

É a nave mais poderosa da SpaceX até o momento

O foguete propulsor Super Heavy pousou com sucesso no Golfo do México.

A missão também conseguiu reacender um dos motores da Starship no espaço, mostrando avanço técnico.

O lançamento foi adiado duas vezes antes, por vazamento de oxigênio e clima desfavorável.

A nave vem sendo testada sem tripulação desde abril de 2023, em preparação para voos tripulados.

A Starship será usada na missão Artemis III, da Nasa, para levar humanos à Lua.

O projeto prevê o lançamento em setembro de 2026, marcando o retorno à Lua desde 1972.

Elon Musk também planeja usar a Starship em viagens a Marte.

A nave deve abrir caminho para missões inéditas e a exploração humana do planeta vermelho.