Atriz com diarreia interrompe voo por "mau cheiro" e avião fica interditado

A atriz e influenciadora Meghan Reinertsen transformou um episódio constrangedor em relato viral nas redes sociais.

Durante viagem de Lisboa a Indianápolis, uma crise severa de saúde obrigou a tripulação a cancelar o próximo voo da aeronave por insalubridade a bordo.

Segundo Meghan, tudo corria normalmente até a conexão em Nova Jersey, quando fortes dores estomacais e suor intenso começaram a se manifestar. No último trecho da viagem, ela passou quase todo o tempo no banheiro, alternando episódios de vômito e diarreia.

Uma comissária chegou a orientá-la a permanecer no local até o pouso, diante da gravidade da situação. Ao desembarcar, a artista foi informada de que o avião ficaria fora de operação para higienização especializada.

O vídeo com o relato, publicado no TikTok, já soma mais de 20 milhões de visualizações. Meghan afirmou não imaginar que seu estado de saúde pudesse interromper o funcionamento da aeronave.

Mesmo debilitada, conseguiu participar da estreia do filme em que atuou. Porém, o constrangimento continuou: já no hotel, acordou durante a madrugada ao perceber que havia sujado a cama.