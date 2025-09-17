Como escolher o buquê de flores ideal para cada ocasião

Desde os salões da corte imperial até os tecnológicos aplicativos de entrega, as flores seguem dizendo aquilo que muitas vezes as palavras hesitam em revelar. Quando enviamos um buquê de flores, comunicamos mais do que simplesmente beleza: oferecemos um código de sentimentos, herdeiro de séculos de tradições, entre elas a linguagem das flores, ou floriografia. A Interflora recupera esse gesto ancestral e o traduz em experiências sensíveis, conectando intenções e afetos por meio da entrega de flores ao domicílio. E como escolher a flor certa para cada ocasião? Que mensagem cada uma carrega? Neste texto, vamos decifrar esse encantador vocabulário botânico.

Para começar: a ciência das flores

Revitalizada por floristas, artistas e marcas contemporâneas, a floriografia é uma forma simbólica de comunicação que associa significados específicos a diferentes espécies florais. Originada no Oriente e difundida na Europa a partir do século XVIII, teve grande popularidade durante a Era Vitoriana, quando flores eram usadas para transmitir mensagens codificadas. Embora seu uso como linguagem secreta tenha perdido espaço com o tempo, seus significados persistem na cultura ocidental: rosas vermelhas ainda falam de paixão, lírios expressam pureza, e girassóis irradiam alegria.

Amizade e gratidão: Dia do Amigo, conquistas profissionais ou acadêmicas

Se a intenção é celebrar uma amizade sincera ou parabenizar uma conquista, aposte nas astromélias, conhecidas como "flores da amizade", ou em girassóis, que irradiam otimismo e alegria. O lírio amarelo, por sua vez, transmite gratidão com elegância.



Paz, perdão e renovação: Ano Novo, Páscoa ou reconciliações

Rosas brancas, copos-de-leite e margaridas são excelentes escolhas em momentos que pedem reconciliação, espiritualidade ou recomeços. Suas cores suaves evocam pureza, serenidade e esperança. Se a ocasião for um novo ciclo, como o início de um ano ou uma retomada importante, essas flores funcionam como gestos simbólicos de bênçãos silenciosas.

Luto e homenagens: velórios e datas de saudade

Nessas ocasiões, o simbolismo deve se aliar à delicadeza. Lírios brancos, margaridas e copos-de-leite são escolhas apropriadas. Preferir arranjos discretos e respeitosos é essencial. Em rituais de despedida, as flores ajudam a dizer aquilo que nenhuma palavra abarca. A entrega de flores, nesses momentos, é um ritual de presença mesmo na ausência.

Amor e paixão: Dia dos Namorados, aniversário de namoro ou casamento

A rosa vermelha é a linguagem universal da paixão. Um único botão pode sugerir um encantamento recente, ramos de flores inteiramente vermelhas podem declarar um amor profundo e duradouro. Para relações mais consolidadas, as tulipas vermelhas intensificam esse gesto com a ideia de amor verdadeiro. Já um toque de orquídea no arranjo acrescenta sofisticação e desejo.

Celebrações: aniversários, Dia das Mães, conquistas pessoais

Para festas e alegrias cotidianas, o campo é fértil: lavandas perfumadas, peônias exuberantes ou uma combinação multicolorida com cravos e tulipas fazem bonito. Aqui, vale a regra da sensibilidade e da intenção: que flor melhor traduz o espírito da pessoa presenteada?

Vocabulário em pétalas

Escolher o buquê ideal é, afinal, um ato de escuta. Escuta do tempo, do outro, da ocasião. É saber que uma rosa pode sussurrar "te amo" e um girassol pode exclamar "vai dar certo!". A floriografia não é uma arte do passado: é um código vivo, que sobrevive na maneira como ainda hoje presentificamos os sentimentos por meio das flores.