Derrota de Flávio trava estreia de filme sobre Bolsonaro

A derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial mudou os planos de financiamento e lançamento de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro.

Conforme a CNN, a produção esperava arrecadar US$ 8 milhões (cerca de R$ 48 milhões) no Brasil para viabilizar a distribuição da obra. A expectativa era de que uma vitória eleitoral de Flávio facilitasse a captação.

Com o resultado, potenciais investidores brasileiros desistiram de apoiar o projeto, temendo exposição política e associação à campanha derrotada, segundo fontes ouvidas pela CNN.

A equipe decidiu buscar recursos no exterior, principalmente nos Estados Unidos, onde Flávio e Eduardo Bolsonaro residem atualmente.

O lançamento continua previsto para o primeiro semestre de 2027, mas o cronograma pode mudar. Outra possibilidade é disponibilizar o filme diretamente em uma plataforma de streaming.