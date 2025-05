Italiano, Carlo Ancelotti é anunciado como novo técnico da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente, nesta 2ª feira (12.mai.25), a contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira masculina.

O treinador italiano substituirá Dorival Júnior, que deixou o cargo em março após 14 meses à frente da equipe.

Ancelotti assumirá oficialmente o comando da Seleção no dia 26 de maio, após a conclusão da temporada 2024–25 do futebol europeu.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, destacou que a escolha de Ancelotti visa reposicionar o Brasil entre as potências do futebol mundial. "Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história", afirmou Rodrigues.

Ancelotti, de 65 anos, é amplamente reconhecido por seu extenso currículo e conquistas no futebol europeu. Ele é o técnico com mais títulos da Liga dos Campeões da UEFA, com cinco conquistas — duas pelo Milan e três pelo Real Madrid. Além disso, o italiano venceu campeonatos nacionais em cinco das principais ligas europeias, incluindo a LaLiga, a Premier League e a Bundesliga.

O novo comandante da Seleção Brasileira fará sua estreia oficial em 6 de junho, em partida contra o Equador, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em seguida, no dia 10 de junho, o Brasil enfrentará o Paraguai na Neo Química Arena. Ancelotti começará a trabalhar com a comissão técnica da CBF no dia 26 de maio para definir a convocação para esses jogos.