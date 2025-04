Lagoa Misteriosa inicia temporada 2025 com estrutura renovada e foco em segurança

A temporada 2025 da Lagoa Misteriosa, localizada no município de Jardim (MS), foi iniciada com novidades voltadas à experiência do visitante e à infraestrutura do atrativo. Reconhecida como um dos pontos de ecoturismo da região, a lagoa é caracterizada pelas águas transparentes e profundidade ainda não determinada, oferecendo passeios de flutuação e mergulho com cilindro.

Entre as atualizações para este ano, estão reforços na tirolesa, novos corrimões no deque e melhorias no sistema de resgate. De acordo com a administração, as mudanças visam proporcionar maior segurança e conforto durante a visitação. A estrutura passa por manutenções e treinamentos anuais voltados à segurança operacional.

A experiência inclui flutuação sobre a vegetação submersa, com destaque para a espécie conhecida como “pinheirinho”, que cobre boa parte do fundo da lagoa. O mergulho com cilindro está disponível para iniciantes e praticantes mais experientes, com acompanhamento técnico. Segundo profissionais que atuam no local, a visibilidade da água e o ambiente natural são fatores que contribuem para a procura pelo passeio.

Mergulho na Lagoa Misteriosa – Foto: Vitor Supriano

A temporada é limitada ao período entre os meses de abril e outubro, em razão das condições de visibilidade da água. Com encerramento previsto para setembro, a orientação é de que as reservas sejam feitas com antecedência, diretamente por agências de turismo credenciadas na região.

A Lagoa Misteriosa está inserida em uma área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e integra o Grupo Rio da Prata, que atua com foco em ecoturismo e preservação ambiental. O atrativo também possui a certificação Climate Positive, concedida pela organização Green Initiative, voltada à avaliação do impacto ambiental de empreendimentos turísticos.

As atividades operam com regulamentação e controle de capacidade de visitantes. Informações detalhadas sobre os serviços e o agendamento de visitas podem ser obtidas por meio dos canais oficiais do atrativo ou junto às agências locais.

SERVIÇO

️ Temporada: abril a outubro de 2025

Lagoa Misteriosa – Jardim (MS)

Mais informações e reservas:

WhatsApp: (67) 99616-3082

Site: www.lagoamisteriosa.eco.br

Instagram: @lagoamisteriosa