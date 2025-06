Médica encontrada em rio deixou psiquiatria no último semestre: 'não gostei da parte de internação'

A médica Elaine Aparecida Ghirotto, de 43 anos, foi encontrada sem vida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 11h50 da 5ª.feira (19.jun.25), no rio Ivinhema, após dois dias de buscas iniciadas na tarde de 3ª.feira (17.jun), quando ela teria caído da ponte sobre a BR376, entre Nova Andradina e Ivinhema (MS).

O corpo estava a três quilômetros do local onde ela foi vista por uma pessoa que trabalhava nas proximidades. A causa da morte está sendo investigada pelos bombeiros.

Elaine era uma respeitada médica, amada como profissional e como filha. As circunstâncias de sua morte levantam um alerta sobre a saúde mental em profissionais de saúde.

Em seu currículo Lattes, Elaine relatou ter abandonado o último semestre da residência em psiquiatria 'por não gostar da parte de internação'.

Posteriormente, direcionou sua carreira para a especialização em Pediatria Integrativa e Saúde, abordagem que une a medicina convencional a práticas complementares, como orientação nutricional, cuidados emocionais e terapias naturais, com foco no bem-estar integral da criança. Sua pesquisa, investigou a pneumonia no município de Ivinhema (MS).

Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram fotos de momentos felizes e compartilharam a alegria que viveram ao lado de Elaine. A família agradeceu a quem ajudou nas buscas. "Meu coração chora de tanta saudade e se esconde em um luto que não sei quanto tempo irá durar", diz uma das homenagens no Facebook.

O velório ocorreu no Memorial Oliveira e o corpo foi sepultado nesta 6ª.feira, em Ivinhema.

Se você está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito, sigiloso e 24 horas por dia pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.