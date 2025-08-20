Morre aos 88 anos o juiz Frank Caprio, conhecido como "o mais gentil do mundo"

O juiz Frank Caprio, amplamente reconhecido como “o juiz mais gentil do mundo” por suas decisões no programa Caught in Providence (Pegos em Providence), faleceu nesta 4ª feira (20.ago.25), aos 88 anos, após longa batalha contra um câncer pancreático.

Caprio havia usado as redes sociais nesta semana para pedir orações e agradecer o apoio de admiradores. Ontem (19.ago.25), publicou de seu leito no hospital um vídeo comovente, dizendo que as orações estavam elevando seu espírito. Hoje, mais cedo, sua equipe agradeceu pela solidariedade recebida, com uma foto dele sorrindo no hospital.

Última foto do juiz Frank Caprio | Foto: Reprodução/ MS Notícias

Sua carreira foi marcada por compaixão, humildade e fé na bondade das pessoas. Conhecido por unir firmeza e empatia em seus julgamentos, conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo com decisões humanas e sensíveis.

Em suas audiências, levava em conta as circunstâncias pessoais dos réus, o que o conduzia a sentenças pouco convencionais, como o perdão de multas, o parcelamento das dívidas com o estado e, em alguns casos, até o pagamento das penalidades com recursos próprios.

Com frequência, o juiz chorava ao ouvir a história dos réus que pediam um abraço ao final das sessões — gesto que Frank retribuía com um sorriso no rosto.

Além de magistrado respeitado, foi um homem dedicado à família, deixando esposa, filhos, netos e bisnetos. Para amigos e admiradores, sua memória será lembrada pela generosidade e pelo senso de justiça carregado de humanidade.

O legado de Caprio segue vivo nos inúmeros gestos de bondade que inspirou, mostrando ser possível unir justiça e compaixão e tornaro mundo um pouco mais humano a cada dia.